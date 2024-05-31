箱入りゲームボーイ・カラー

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商品詳細
目立たない程度の小傷あり。ゲームボーイと説明書のシリアルナンバーは同じです。Nintendoゲームボーイカラークリアパープルポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/tenet818063.html
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