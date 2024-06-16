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TWICE／#TWICE4（初回限定盤B／CD+DVD）
商品番号 G13968710705
商品名

TWICE／#TWICE4（初回限定盤B／CD+DVD）
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,240 円
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商品詳細

当店出品一覧#本屋夢幻　#ＣＤ部門『#TWICE』でデビューにしてベストアルバムという最強アイテムの第四弾！韓国でのヒット曲「ICAN'TSTOPME」、「CRYFORME」そしてJ.YParkが作詞作曲を手掛けて話題になった「AlcoholFree」。また、直近2021年11月リリースの「Scientist」を収録した超注目作！さらには、2022年で日本デビュー5周年を迎えるTWICEの5周年イヤー1作目としてもかなりの期待がされる！＜ＣＤ収録内容＞M01.ICAN'TSTOPME-Japanesever.-M02.CRYFORME-Japanesever.-M03.Alcohol-Free-Japanesever.-M04.SCIENTIST-Japanesever.-M05.ICAN'TSTOPMEM06.CRYFORMEM07.Alcohol-FreeM08.SCIENTIST＜ＤＶＤ収録内容＞「MORE\u0026MORE-Japanesever.-」MusicVideo「ICAN'TSTOPME-Japanesever.-」MusicVideo「SCIENTIST-Japanesever.-」MusicVideo「MORE\u0026MORE」MusicVideo「ICAN'TSTOPME」MusicVideo「SCIENTIST」MusicVideo「MORE\u0026MORE-Japanesever.-」MusicVideoMakingMovie「ICAN'TSTOPME-Japanesever.-」MusicVideoMakingMovie「SCIENTIST-Japanesever.-」MusicVideoMakingMovie『TWICE4』JacketShootingMakingMovie当店出品一覧#本屋夢幻　#ＣＤ部門【商品状態】●書き込みもない、見た目にも非常に綺麗なＣＤです。●発送の際は商品が傷まないように気をつけて梱包し、大切に発送させて頂きます。4\u003c400\u003c\u003c5123
http://narcologia.ru/goods/voiceless920359.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce738455.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly289384.html TWICE/#TWICE4＜通常盤＞
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