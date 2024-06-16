赤楚衛二さん　写真集『A』サイン入り　ポストカード付き

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商品詳細
赤楚衛二さんの写真集「『A』」サイン入り ポストカード（2枚目の写真）付きです。一度見てからずっと保管しておりました。後ろに凹みの傷があります。その他は比較的綺麗な状態です。写真3、4枚目でご確認いただきよろしければお願いします。
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