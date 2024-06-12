NCT 127 2023シーズングリーティング　PVCフォトカード付　新品

PVCフォトカードプレゼント！[NCT127]2023SEASON'SGREETINGS☆NCT127のカレンダーなどのグッズがたくさん入ったお品です！☆PVCフォトカードもお付いたします！☆新品未開封の美品です！【商品仕様】1.Package:215X311X53mm2.Deskcalendar:170X230mm/14p3.HardcoverDiary:174X233mm/120p4.Postcard+paperbag-Paperbag:130X180mm/1pc-Postcard:102X160mm/13pcs5.A3foldingposter:287X400mm/2pcs6.StickerSET:200X287mm/2pcs7.A4posterSET:200X287mm/13pcs8.Minibrochure:174X233mm/16p9.PhotoCardPack-Transparentetiquettephotocard:55X85mm/9pcs-Conceptphotocard:55X85mm/9pcs10.FourCutPhotoStickers:50X150mm/9pcs11.NCT127AdventureSET-NCT127WorldMap:200X286mm/1pc-CaptainLicenseNote:87X125mm/1pc-Ticket:55X85mm/9pcs※保管する際に透明のビニール袋に入れて埃が入ったり傷がついたりするのを防いでおります。新品未開封品です。コメントなし即購入大歓迎です！お値下げはご容赦ください。発送まで４～７日としていますが、在宅中など可能な場合はすぐに発送いたします。お急ぎの場合はお声がけください。可能な限り対応させていただきます。#NCT127#イリチル#中本悠太#マーク#テヨン#ジェヒョン#ジョンウ#ヘチャン#ドヨン#ウィンウィン#ジャニー#テイル



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