セブチ　ディノ　うちわ　SEVENTEEN

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◎即購入可能◯バラ売り可能うちわ本体に汚れや初期難があると見られるものは2、3枚目に詳しく載せております。また、自宅保管だったため、うちわの外袋の状態が良くないものが多いです。うちわを開ける際に袋が破けていたりするものもありますので、そちらご理解いただける方のみご購入ください。購入後に袋が破れていた、などのクレームは受け付けかねますm(__)m※送料が高いので値下げは基本承りません。数百円の値下げであれば対応できる場合がありますのでコメントまでお知らせください。⭐︎ご購入前にプロフィールの方を一読してくださると嬉しいです！SEVENTEENセブチSVTCARATエスクプススンチョルジョンハンジョシュアジスジュンホシウォヌウジミンギュディエイトミンハオドギョムDKスングァンバーノンハンソルディノチャン