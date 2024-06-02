ITZY KILL MY DOUBT BDM 特典 トレカ 5種セット

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■商品詳細：ITZYKILLMYDOUBTBDM特典トレカ5種セット(リュジン、ユナ、イェジ、リア、チェリョン)■SIZE：縦：8.5cm横：5.5cm■本品の状態：新品・未使用品■配送方法：商品はしっかり梱包し発送を致します。■配送業者：クロネコヤマト便【必ずご参照ください。】海外輸入品の特性上、国際運送や工程中に細かいキズやヒビ、つぶれ、製本の破れが付きやすいです。発売元の出荷基準が販売基準になり大変恐縮ではございますが、この理由での返金・返品・交換は出来かねます。■キャンセル・取引拒否・返品などについて：基本的に行っておりません。購入時には慎重に検討の上、ご購入ください。