ザ・ローリング・ストーンズ オレ!オレ!オレ!ア・トリップ・アクロス・ラテン・…

「ザ・ローリング・ストーンズオレ!オレ!オレ!ア・トリップ・アクロス・ラテン・アメリカ('16英)〈2枚組〉」ザ・ローリング・ストーンズRollingStonesミック・ジャガーキース・リチャーズ日本盤限定仕様ケースに少し汚れありますが、ディスクは比較的キレイです。ザ・ローリング・ストーンズ、南米ドキュメンタリー映画『オレ!オレ!オレ!ア・トリップ・アクロス・ラテン・アメリカ』に、ボーナスとしてライヴ映像10曲を追加収録!さらに日本盤のみドキュメンタリーとライヴ映像を別々のディスクに収録した特別仕様!寺田正典氏による3万字超えの大長編解説書つき!『ハバナ・ムーン』と2作連続で、それぞれ一夜限りの上映会も催され非常に高い評価を得た、ローリング・ストーンズの2016年南米ツアーを追ったドキュメント映画『オレ!オレ!オレ!ア・トリップ・アクロス・ラテン・アメリカ』が、今度はDVD/ブルーレイ作品としてワールド・ワイドでリリース。当然ながら日本でも5月12日に先行発売される。しかも嬉しいことに、ラテン・アメリカ・ツアーからの10曲分のパフォーマンス映像がボーナスとして付く!(しかもそのうち3曲は日本版のみ!!)まだ観ることができていないファンはもちろん、映画館では観られたけれど、自宅でもう一度じっくりと見直してみたいと思っていたストーンズ・ファンには待望のリリースということになる。いや、それだけではない、ラテン・アメリカの音楽事情に興味を持つ音楽ファンに広く観ていただきたいような濃い内容も含む作品だと思うのだローリング・ストーンズDVD南米ツアーキューバペルーメキシコブラジルROCKミュージックLIVE



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