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ポケモンカード classic 基本超エネルギー 6枚
商品番号 X96888523275
商品名

ポケモンカード classic 基本超エネルギー 6枚
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,181 円
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商品詳細

ボックスパックシングル...シングルポケモンカードclassic基本超エネルギー6枚即スリーブで保管しております。水濡れ、折れ曲がり対策の上で発送致します。
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