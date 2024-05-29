PS3 本体CECH-2000A 120GB

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-2000Acolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプPS3本体セットの出品になります。箱無し説明書無しでの出品となります。付属品は・コントローラー1台・コントローラー充電ケーブル・電源コード・HDMIになります。ソフトを起動させての動作確認済みコントローラーも問題なく動作します。データ初期化済みです。簡易的にではありますがアルコール消毒をして発送致します。#ソニー#SONY#プレイステーション3#PlayStation3#プレステ#PS3
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