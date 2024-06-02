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スクウェア・エニックス PlayStation3 FF7AC COMPLETE…
商品番号 K42009229130
商品名

スクウェア・エニックス PlayStation3 FF7AC COMPLETE…
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スクウェア・エニックスPlayStation3FF7ACCOMPLETE(PS3\u0026FF13タイケン)color:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#スクウェア・エニックス#スクウェア・エニックス最近ではプレステ5.プレステ4などのリメイクで話題にもなったクラウドモデルのプレステ3本体になります。体験版ならびにBDソフトも完備してます！本体の初期化はしましたが素人管理になりますし年代物になる為気になる方は御了承の上で購入宜しくお願いいたします。ですが綺麗には管理してましたので箱も綺麗ですしコレクションもしくは懐かしくプレステ3を楽しむ方の購入お待ちしています。
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