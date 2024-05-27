

【中古】ポケットモンスター プラチナ



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●NintendoDS用ソフトポケットモンスタープラチナの中古ソフトです！(ケース無し)★全国図鑑のポケモン全種493種類、全540匹を収録しています！★解禁済色違い全コンプリート！★ふしぎなおくりもの3種全て未受取り！★バトルタワー用育成済み多数！★ポケルス持ち6Vメタモン付き！★ストーリークリア済み！★全ポケモン、ホームへ移動可能！●色違いを捕まえ放題！メロボ乱数でIDを調整済みなので特性メロメロボディの♂ポケモンをパーティの先頭にすることで♂♀が両方存在するポケモンが21%の確率で色違いで出現します！●配布イベントアイテム所持！配布アイテムのメンバーズカード、オーキドの手紙、ひみつのかぎを所持しているのでダークライ、シェイミ等の捕獲イベントが発生します！●配信ポケモン多数！・10thデオキシス・ススムミュウ・ユカリミュウ・NZ ジラーチ・NZ マナフィ・えいがかんアルセウス・えいがかんシェイミ・えいがかんセレビィ・えいがかんダークライ・WCSミロカロス・WCSイーブイ・PCガブリアス・PCカイリュー・PCハッサム・PCバンギラス・PCメタグロス・みずのたみマナフィ・パルシティミュウ・パルシティマナフィ・PALCITYルカリオ・テンイむらレジギガス・オブリビアデオキシス・オブリビアヒードラン・オブリビアシェイミ・トウキョーヒトカゲ・ハドウミュウ・アゲトセレビィ・ミツリンセレビィ・タナバタジラーチ・マナフィのタマゴなど●ふしぎなおくりもの3種未受取り！ふしぎな贈り物3枚全て未使用なので、お好きな個体で受け取ることが可能です！●道具・マスターボール・ポイントマックス・ふしぎなあめ・努力値用薬(タウリンなど)・ハートのウロコ(技思い出し)・技マシンご購入後1〜2日以内に起動確認及び清掃を行って発送致します！#Nintendo3DS#サンムーン#ウルトラサン#ウルトラムーン#ソードシールド#ダイヤモンド#パール#プラチナ#ブラック#ホワイト#X#Y#ルビー#サファイア#バイオレット#スカーレット