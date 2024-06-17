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SHOW-YA ライブDVD DATE LINE
商品番号 P53436996776
商品名

SHOW-YA ライブDVD DATE LINE
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

数ある中からご覧いただき、誠にありがとうございます。※予め、プロフィールをご覧ください。※事前コメント無しの即購入可能（歓迎）です。【商品概要】●SHOW-YAのライブDVDです。●帯付きです。【収録曲】(1)PROLOGUE(2)雨のナイフ(3)その後で殺したい(4)SHOT(5)サーモスタットの瞳(6)しどけなくエモーション(7)FAIRY(GUITAR　SOLO)(8)水の中の逃亡者(9)ONE　WAY　HEART(10)YOU　TURN　ME　OVER(11)S・T・O・P(BUT　I　CAN’T…)(12)EPILOGUE(地下水道の月)【状態、使用歴】●数回視聴しました（手袋着用）。●DVD用のビニール袋に入れて保管しております。●ケースもディスクもピカピカでとても綺麗で、新品同様です。●陽の当たらないクローゼットの中で保管しております。【その他（発送方法等）】●発送方法は、らくらくメルカリ便（ネコポス、宅急便コンパクト、または宅急便。いずれも匿名配送で送料は出品者負担。）です。●少なくとも、ビニール袋と緩衝材で梱包いたします。自宅収納スペースの関係で泣く泣くの出品です。どうぞよろしくお願いいたします。
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