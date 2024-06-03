雲が描いた月明かり　監督版　Blu-ray

韓国発売品です。自宅保管していました。特に汚れ等ございません。一通り開封済みでございます。付属品は全て揃っております。韓国語のみ字幕英語のみ監督版 ディレクターズカット版NGメイキング映像集やグッズも含まれています984分の特典映像です予約購入特典も含まれておりますSET内容等は ご自身でネットで確認頂きますようお願いします韓国のDVDはリージョンコードが違うため日本の機器で再生できない場合ございますリージョンコード5.6対応又はリージョンフリーALLのプレイヤーにて再生可能パソコンでも、機能のある物でしたら再生可能です商品内容は全て写真に映るものですご理解の上購入ください雲が描いた月明かり雲が描いた月明りパクボゴム韓国ドラマ韓ドラ



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