ポケモンカード 教室 イーブイ プロモ

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商品詳細
ポケモンカード教室イーブイプロモスリーブに入れて保管しています。綺麗でも全てトラブル防止の為、傷ありでよろしくお願いします。まとめ買いで値下げ可能⭕！濡れ折れ対策で発送します。即購入⭕️値下げ❌返品❌よろしくお願いします。#ポケモンカード#イーブイ#ブイズ#教室
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