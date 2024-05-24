未開封　PLAMAX 真希波・マリ・イラストリアス　プラモデル

マックスファクトリー製のPLAMAXの真希波・マリ・イラストリアスのプラモデルです。（完成品フィギュアではありません。）値下げ交渉不可。ダンボールに梱包してらくらくメルカリ便で発送します。コメント欄を無視して即購入可能。検査用PLAMAXPRAMAXプラマックス真希波マリイラストリアスエヴァエヴァンゲリオンプラモプラモデル美少女フィギュアマックスファクトリーメガミデバイスfaガールガンプラ人気タイトル···エヴァンゲリオン



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