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未開封　PLAMAX 真希波・マリ・イラストリアス　プラモデル
商品番号 B32606047882
商品名

未開封　PLAMAX 真希波・マリ・イラストリアス　プラモデル
ブランド名 マックスファクトリー
特別価格 税込 2,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マックスファクトリー製のPLAMAXの真希波・マリ・イラストリアスのプラモデルです。（完成品フィギュアではありません。）値下げ交渉不可。ダンボールに梱包してらくらくメルカリ便で発送します。コメント欄を無視して即購入可能。検査用PLAMAXPRAMAXプラマックス真希波マリイラストリアスエヴァエヴァンゲリオンプラモプラモデル美少女フィギュアマックスファクトリーメガミデバイスfaガールガンプラ人気タイトル···エヴァンゲリオン
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