川上涼花という画家がいた　２００２年 143p ＳＣ

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商品詳細
#川上涼花 #萬鉄五郎 #岸田劉生 #太平洋画会研究所 #フュウザン会 #田中淳 #村山鎮雄 #千葉瑞夫 #斎藤与里 #大森商二#木村荘八 #川上涼花画集 #鉄道と美術の150年 ⚠川上涼花画集１９３６年 ２００部限定 が縮小再録されています。
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川上 涼花
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独立行政法人国立美術館・所蔵作品検索
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川上涼花 没後100周年
1887ー1921川上涼花 没後１００年記念展 – iwao gallery
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川上涼花 没後100周年
フュウザン会の中心的人物として萬鉄五郎、岸田劉生らとともに活動した ...
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