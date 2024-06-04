Mrs.GREEN APPLE 初回限定盤

Mrs.GREENAPPLEのアルバム「Mrs.GREENAPPLE」初回限定盤です。素人目ではございますがケース、ディスク、歌詞カードとも細かい傷、汚れはありますが目立つようなものはないかと思います。再生は問題ありませんでした。DVDにはミセス5人での旅などの映像があり貴重なものかと思います！プロフ確認の上即購入可能です。他に気になることがございましたらお気軽にコメントください。ミセスグリーンアップル CD「Mrs.GREENAPPLE」Mrs.GREENAPPLE定価:￥3500#MrsGREENAPPLE#Mrs_GREEN_APPLE#CD・DVD