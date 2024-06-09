SEGA ドリームキャスト DreamCast 箱 説明書 付き

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商品詳細
動作確認問題ありません。全体的に黄ばみあります。できる限り清掃してあります。写真をよくご覧になってから購入下さい。本体、コントローラー、電源ケーブル、AVケーブル箱、説明書のセットです。内箱はありません。こちらの商品は値下げできません。
http://narcologia.ru/goods/passivity759083.html
http://narcologia.ru/goods/protein570734.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis102944.html
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