一条ゆかり　プライド　12巻セット

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商品詳細
クイーンコミックス一条ゆかりプライド全巻セット 1〜121巻 8刷2巻 6刷3巻 11刷4巻〜12巻 1刷10巻、12巻以外は帯付きです。一部焼けが強いものもあります。現状でのお渡しになります。送料も込みですので、お値下げできかねます。よろしくお願いいたします。#一条ゆかり#プライド#クイーンコミックス
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