treasureペンライト

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商品詳細
treasureペンライト2本セット2本とも2回程度使用動作、点灯確認済み※電池は付きませんアサヒトレカ一枚、HIKUNリストクッション即購入⚪︎写真の物全てセット ※即日発送※外箱少し傷や凹みあり(写真5枚目参照)ご確認の上ご購入よろしくお願い致します☺︎
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