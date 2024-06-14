

Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ ...



Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ



Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ



Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ



Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ



Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ



Sanrio Lovers!'70s 76年発売の復刻版 サンリオ ハローキティ



Sanrio Lovers! '70s | フリマアプリ ラクマ



VINTAGE SANRIO♪♪1976年＊Hello Kitty Goods!!! | おもちゃ屋 KNot a ...



VINTAGE SANRIO♪♪1976年＊Hello Kitty Goods!!! | おもちゃ屋 KNot a ...



VINTAGE SANRIO♪♪1976年＊Hello Kitty Goods!!! | おもちゃ屋 KNot a ...



VINTAGE SANRIO♪♪1976年＊Hello Kitty Goods!!! | おもちゃ屋 KNot a ...



1976年 昭和レトロ 初期 SANRIO HELLO KITTY サンリオ ハローキティ ...



VINTAGE SANRIO♪♪1976年＊Hello Kitty Goods!!! | おもちゃ屋 KNot a ...



VINTAGE SANRIO♪♪1976年＊Hello Kitty Goods!!! | おもちゃ屋 KNot a ...

希少SanrioLovers!'70s76年発売の復刻版サンリオハローキティスペシャル付録付き(カップ\u0026ソーサー、シュガーポット、ミルクポット、ティーポット各1個)本は取り外さずにそのまま残っています。古い物ですので擦れ、へこみ等の使用感がございますが問題ないかと思います。USEDの為、ご理解がない方や神経質な方はご遠慮ください。発送はエアキャップ(プチプチ)を巻いて封筒等を使用しますのでご了承ください。入手困難なムック本、主婦の友社のフレンドシップコレクション、クロミ、ミニチュア、昭和レトロ、リーメントが好きな方にオススメです。