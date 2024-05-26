ps4 PlayStation4 本体　ceh-2000a　Fw7.02

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商品詳細
★ご覧いただきありがとうございます。★購入申請は必要ありません。★全国一律送料込み！らくらくメルカリ便で発送します！★迅速発送！特別な場合を除いて24時間以内に発送します！こちらの商品、コメントなしの即購入okです！SONY PS4 CEH-2000A Ｂ01 500ＧＢ プレイステーション4 ソニー システムソフトウェア 7.02出品は本体と電源コード.HDMIケーブルになります。外観は細かな傷等使用感があります。写真で判断お願いします。●ソフト読み込み及び動作確認済
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