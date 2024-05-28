esquire＇s ENCYCLOPEDIA 20 英語版

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esquire＇sENCYCLOPEDIA20Esquire'sEncyclopediaof20thCenturyMen'sFashions英語版です。1920年代の終わりから発刊の準備が着々と進められ、1933年に創刊された『エスカイア』誌。良い趣味を持ち、スタイルの感覚に優れ、優れた品質を尊重する男、といった「beauideal」を誌面で表現した。随分前から雑誌では写真が主となっていたが、エスカイア創刊当時はイラストが主であり、編集長アーノルド・ギングリッジ(ArnoldGingrich)のお眼鏡にかなったファッション・イラストレーターが勢揃いした。イラストレーターでありながら生まれながらのファッションのスペシャリストだった彼らは、ローレンス・フェローズ(LaurenceFellows)、ロバート・グッドマン(RobertGoodman)、レスリー・サールバーグ(LeslieSaalburg)たち。彼らの描くスタイル画は、不滅のスマートさを持ち、今日でも描かれた日とまったく同じように新鮮に見える。カバーは破れがありますが中身は綺麗だと思います。古書や古本にご理解が無い方は購入をご遠慮ください。エスカイヤア版メンズファッション百科事典ビームスMen’sfashion洋書ヴィンテージビンテージラルフローレンBEAMSnanouniverseナノユニバースUNITEDARROWSユナイテッドアローズ古着