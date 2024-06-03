【ファミコンソフト】 ファイナルファンタジー

1.【ファミコンソフト】ファイナルファンタジー2.【画像1】アクリルケースは発送の保護具です。アクリルスタンドを御希望の方は購入後にお申し付けください。中古品の為、あくまでオマケですがお一つ同梱して発送致します。3.【画像2〜7】 状態の確認をお願い致します。画像には映らない、傷や汚れの保証は出来ない為、状態を傷や汚れありにします。4.【画像8〜10】 アクリルケースで保護モビロンバンドで固定 クリスタルパックで防水緩衝材で保護 宅急便コンパクトボックスで発送再利用品を使用しています。5.喫煙者無し、猫がいます、商品に近づけて いませんが心配な方や商品状態に完璧を 求めている方は購入お控えをお願い致します。6.レトロフリークで初期動作を確認しました。セーブ用電池の保証は致しません。7.すり替え防止の為、返品は受付けません。8.評価の少ない方、悪い評価がある方はお取引きを キャンセルする場合があります。9.上記を御理解頂ける方、宜しくお願い致します。



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