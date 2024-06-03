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NINTENDO SWITCH LITE ワイヤレスホリパッド　モンハンライズ
商品番号 I44708441120
商品名

NINTENDO SWITCH LITE ワイヤレスホリパッド　モンハンライズ
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEイエローcolor:YELLOWゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#NintendoNintendoSwitchliteのイエローとワイヤレスホリパッドとモンスターハンターライズのセットになります。画面の状態は傷もなく綺麗です、ワイヤレスホリパッドも状態はいいです。全て動作確認済でクリーニングしてあります。中古になりますので、写真を見て納得頂けましたら購入よろしくお願いします。
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