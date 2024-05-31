ニンテンドースイッチライト本体 グレー

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商品詳細
ニンテンドースイッチライト本体グレーNintendoSwitchLiteニンテンドースイッチライト 本体 (充電機はありません)スイッチ本体は外装にやや傷はあり、画面にも多少傷はありますが使用には気にならない程度と思います。ガラスフィルムを取り付けており、貼り付けたままの状態になります。動作については問題ありませんでした。あくまで中古品のためご理解いただきご検討ください。
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