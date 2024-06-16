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- 【未開封】大人の科学マガジン 二足歩行ロボット (テオ・ヤンセン式)
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商品詳細
大人の科学マガジン 二足歩行ロボット⚠️経年劣化よる、箱と本の汚れ、色褪せ、潰れ、かすれがあります。 写真をご確認いただき、ご了承の上お買い求めくださいませ。※細かいことを気にされる方は入札を控えて下さい。※ご理解頂ける方のみご検討よろしくお願いします。※すり替え防止のため、返品はご遠慮願います。#大人の科学マガジン#大人の科学マガジン編集部#本#自然／一般
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