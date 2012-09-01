週末セール★新品未開封★岡村靖幸/20世紀と伝説と青春〈完全生産限定盤・7枚組〉

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商品詳細
「岡村靖幸/20世紀と伝説と青春〈完全生産限定盤・7枚組〉」岡村靖幸定価:￥19048#岡村靖幸#CD・DVD新品未開封★岡村靖幸/20世紀と伝説と青春〈完全生産限定盤・7枚組新品未開封です。これは完全保存版です。パーカーとかありません。「岡村靖幸/20世紀と伝説と青春〈完全生産限定盤・7枚組〉」定価:￥20,952#岡村靖幸#DVD#限定盤岡村靖幸のEPICレーベル在籍時の映像をまとめたBOX。既発のライヴ映像に加え、初主演映画『Peach\u0026#8211;どんなことをしてほしいのぼくに』、初商品化となる90～91年PARCO劇場ライヴなど、ファン垂涎の7枚組だ。■Disc1本編:「LoveφSex'88DATE」(Tour1988\"DATE\"1988.12.29MZA有明ライヴ)■Disc2本編:「PeachShow'89」(Tour1989\"Peach\"1989.09.27日本武道館ライヴ)■Disc3:本編:「LIVE家庭教師'91」(Tour\"家庭教師\"1991.03.17中野サンプラザライヴ)■Disc4本編:「ファンシーゲリラVIDEOSHOP'92」(Tour\"禁じられた生きがい\"1992.12.26・27東京ベイNKホールライヴ)■Disc5本編「Peach–どんなことをしてほしいのぼくに」(初主演映画)■Disc6:「Stories」「EPICレーベル期ビデオクリップ集)■Disc7:「ドキッ!!世紀の未発表映像集」Introducing岡村靖幸(fromVideoConcert「BEE」)CheckOutLove(1987.04.22渋谷公会堂)生徒会長(1988.06.01NISSINPOWERSTATIONfromtvk「LIVETOMATO」)あの娘ぼくがロングシュート決めたらどんな顔するだろう(TVSPOT)弾き語り(1990／1991)エピックソニーのテーマ(1991シークレットライブ)
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岡村靖幸 20世紀と伝説と青春 | labiela.com
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