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WONDERSWAN COLOR FF ファイナルファンタジー 本体
商品番号 R30701294504
商品名

WONDERSWAN COLOR FF ファイナルファンタジー 本体
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,726 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイナルファンタジーデザインのワンダースワンカラーとおまけソフトです。電池を入れて起動確認はしています詳しくはチェックはしてませんのでご了承くださいm(__)mBANDAI旧世代ゲーム機本体WONDERSWANCOLORゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#バンダイ#BANDAI
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