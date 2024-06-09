WONDERSWAN COLOR FF ファイナルファンタジー 本体

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商品詳細
ファイナルファンタジーデザインのワンダースワンカラーとおまけソフトです。電池を入れて起動確認はしています詳しくはチェックはしてませんのでご了承くださいm(__)mBANDAI旧世代ゲーム機本体WONDERSWANCOLORゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#バンダイ#BANDAI
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