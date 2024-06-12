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ガブガブリボルバー\u0026ガブガブリカリバー
商品番号 V79768113407
商品名

ガブガブリボルバー\u0026ガブガブリカリバー
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 6,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

獣電戦隊キョウリュウジャーブレイブ変身銃『ガブガブリボルバー』獣電剣『ガブガブリカリバー』獣電池…7本『ガンティラ、スピードルス、プリスケオス、フワニクト、カチコックス、カラテーター、テコドント』変身銃『ガブガブリボルバー』と獣電剣『ガブガブリカリバー』を合体させると全長約47cmの巨大な銃形態「ガブガブルキャノン」が完成します。未開封品ですが、箱に多少の潰れ等はございます#スーパー戦隊#戦隊#獣電戦隊キョウリュウジャー#獣電戦隊キョウリュウジャーブレイブ#キョウリュウジャー#キョウリュウジャーブレイブ
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