(動作確認済み)Wii本体➕リモコン4つ➕ソフト16本

数年前に買ってコロナ禍の時再度使用しましたがその後使わなくなったため出店します。本体の上のカバーがありません。説明書、BOXもありません。すぐ遊べるようにヌンチャク2つハンドル1つマイク1つお付けします。ソフトのいくつか説明書がありません。



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