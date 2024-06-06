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New ニンテンドー 3DS LL メタリックブラック
商品番号 E94000238308
商品名

New ニンテンドー 3DS LL メタリックブラック
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 9,495 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！人気カラー「Newニンテンドー3DSLL　　　　　　メタリックブラック」動作確認済み初期化済み《出品内容》本体とかんたんスタートガイド説明書マイクロSDカードARカード外箱内箱タッチペンになります。欠品はございません。《状態》目立った傷や汚れなし本体は綺麗な状態ですが、目を凝らすと下画面（液晶保護シート上）に細かい傷がございます。気になる方は液晶保護シートを剥がして利用いただけると幸いです。値下げ交渉は行っていません「値下げ可能でしょうか？」のコメントをよく頂きますが「値下げ交渉は行っていません」とお伝えするだけになります売れないようであれば徐々に値下げしていくつもりですよろしくお願いしますDS2DS2DSLL3DS3DSLLNew3DSLLニンテンドー3DSNewNitendo2DSLLNewニンテンドー2DSLLnewNitendo2DSLLメタリックブラック#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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