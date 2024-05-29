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【新品未開封】数量限定 特典付き PS5 アーマードコア6 ソフト コレクターズ
商品番号 G61410016625
商品名

【新品未開封】数量限定 特典付き PS5 アーマードコア6 ソフト コレクターズ
ブランド名 プレイステーション4
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【新品未開封】PlayStation4ソフトARMOREDCOREⅥFIRESOFRUBICONアーマード・コアシックスファイアーズオブルビコン・数量限定特典　MELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」機体データ　付きになります。出品物は自宅保管の為、神経質な方は購入をお控えください。発送中の事故・破損・紛失等の責任は負いかねますのでご了承ください。
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