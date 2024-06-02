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スズキ　クロマチックハーモニカ SCX-
商品番号 N83363386742
商品名

スズキ　クロマチックハーモニカ SCX-
ブランド名 スズキ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後ほぼ使用していません。ハーモニカクリーナー、スライドオイル、バルブセット、クロス、説明書のセットです。ご希望であれば徳永延生さんのレッスンCDも3枚おつけします。テキストはありません。※出品物の状態はあくまでも個人の感想です。見落としもあるかも知れませんので気になることは購入前にご確認ください。※お値下げは考えておりません。※コメントなし・即購入可です。※お返事・発送はなるべく早くするようにしますが、　昼間は仕事のため、しばらくお時間をいただく　こともありますのでご了承ください。※購入後のお問い合わせ、返品には対応しておりません。※室内で犬・猫を飼っています。　細心の注意を払っていますが、神経質な方はご遠慮ください。
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