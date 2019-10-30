THE RAMPAGE 2nd〜4thアルバム Blu-ray まとめ売り

THERAMPAGEfromEXILETRIBEの2ndアルバムから4thアルバムのセットです。【THERIOT】〔写真2〕CD+2Blu-ray豪華SPECIALBOX仕様100Pフォトブック付【REBOOT】〔写真3・4〕CD+2Blu-ray/2CD豪華版/初回限定仕様108Pフォトブック付※2CDは2019年のLIVETOUR\"THROWYAFIST\"のLIVECDです。〔写真4〕【RAYOFLIGHT】〔写真5・6〕3CD+2Blu-ray初回仕様120PLIVEフォトブック付※〔写真5〕→アルバムのCD+Blu-ray〔写真6〕→REBOOTWAYTOTHEGLORYTHERAMPAGELIVETOUR2021の東京ドーム公演のLIVECDとBlu-rayです。※2024年1月25日有効期限のスマプラフォト有り。●おまけで〔写真7・8〕のフリーペーパーや特典のポスターもつけます。〔写真7〕は1stアルバム発売時期のローソンのフリー冊子、2ndアルバム発売時期のTSUTAYAのフリーペーパー、4thアルバムの特典カードです。〔写真8〕は2ndアルバムと3rdアルバムの購入者特典のポスターです。こちらは保存状態はあまり良くないので写真の通り裏側では有りますが若干の変色、傷、反りがあります。＊どれも購入時期に1度再生していますが、それ以降は今回の出品に当たり抜けがないかのチェックの為の開封まで暗所保管していました。抜け無く、全て揃っています。ケース、中身に傷等はありません。＊バラ売り不可＊水濡れ防止、緩衝材、ダンボール梱包し、メルカリ便にて匿名配送致します。＊コメント無し、即購入OKです◎質問がある方は気軽にコメントして下さい‼︎LIKIYA/陣/RIKU/神谷健太/与那嶺瑠唯山本彰吾/川村壱馬/吉野北人/岩谷翔吾浦川翔平/藤原樹/武知海青/長谷川慎龍/鈴木昂秀/後藤拓磨#ほしが出品するTHERAMPAGE円盤



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