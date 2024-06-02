new ニンテンドー 2DS LL ブラック×ターコイズ 動作確認済

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▽newニンテンドー2DSLL(外箱・セット内容全て)・Newニンテンドー2DSLL本体(初期化済)・専用タッチペン・microSDHCメモリーカード4GB(初期化済)・ARカード(未開封)・かんたんスタートガイド▽画面保護フィルム、本体カバー(購入時から装着済)▽別売りメモリーカード32GB(初期化済)▽別売りACアダプター保護フィルム・カバー：傷あり(画像2,3参照)液晶画面：上下剥がしてない為未確認本体：比較的綺麗な状態(画像7,8参照)ボタン等：特に不具合もなく使用可能ご不明点は購入前、希望のご時間指定は購入後にコメントお願い致します。梱包は防水対策をしプチプチに包んで発送致します。used商品・長期自宅保管をご理解ご了承いただける方のみ購入をお願い致します。