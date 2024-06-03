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BLACKPINK THE MOVIE PREMIUM EDITION BR
商品番号 N94325744544
商品名

BLACKPINK THE MOVIE PREMIUM EDITION BR
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 2,622 円
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商品詳細

BLACKPINKTHEMOVIE-JAPANPREMIUMEDITION-＜豪華版仕様/初回生産限定＞ScreenXの限られた劇場のみで上映された3面スクリーンの本編映像が世界初、そして日本オリジナル特典として収録!また、歌唱シーンがVRで観られるスマプラVRアプリチケット\u0026VRビューアーも日本専用で封入!初の映画、そして5周年を記念する豪華仕様をぜひPREMIUMEDITIONで味わってください!■日本オリジナル特典「本編(ScreenX.ver)」他豪華特典を収録したメモリアルコンテンツ!──「ScreenXver.」とは?日本国内12館のみで上映された3面スクリーンでの劇場映像。通常の2D劇場鑑賞者、配信・TVで視聴される方が観ることのできない貴重な映像です。構成数：2枚合計収録時間：03:17:00【「PREMIUMEDITION」商品仕様】初回生産限定スペシャルBOX仕様[DISC1]本編、劇場特報、劇場予告編、PR動画[DISC2]本編(ScreenXver.)PR映像(ScreenXver.)【封入特典】●「THEMOVIE」オリジナルポーチ●「THEMOVIE」メモリアルガイドブック●スマプラVRアプリチケット\u0026VRビューアー(※1)●メンバー直筆サイン入りフィルムシート応募券(※2)(※1)劇中から厳選したライブシーンなどの17曲(予定)の楽曲シーンがVRで視聴できるスマプラVRアプリチケット\u0026VRビューアー。VRコンテンツをダウンロードしたスマートフォンを付属のビューアーにセットしてVRの世界を体感できるサービスです。パノラマVR映像だけでなく、視差付VR(裸眼でスマートフォンを見ると同様の映像が2分割された画面に見え、ビューアーを通して見ると奥行きと没入感に浸れるような、\"そこに自分が存在する\"感覚が味わえるVRで、映像を楽しめます。(※2)メンバー毎の直筆サインが入ったフィルムシートが抽選で当たる応募券(各22枚x4人、合計88枚。ランダムで1枚の当選となります)。◎新品未開封◎即購入歓迎#BLACKPINKカワウソBLACKPINKJISOOJENNIEROSELISAジスジェニロゼリサブラックピンク
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