IUアイユ 主演the producer監督版DVD（貴重）（絶版)

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商品詳細
入手困難。構成:8枚組DVD\u0026フォトブック124p。DolbyDigital2.0画面:16:9NTSC(1080pHD)音声:韓語字幕：英語発売国:韓国自宅保管ですので、ご了承の上ご購入お願いします。神經質の方ご遠慮して下さい。写真を撮るのは全て自分から撮っていますので、何が問題ありましたら、メッセージして下さいね。海外に発送する場合、箱にはくぼみがあります(図7）⚠画像転載禁止！#IU#アイユ
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