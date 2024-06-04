

山梨と縄文土器、土偶（縄文展）｜山梨めぐり 山梨と縄文土器、土偶（縄文展）｜山梨めぐり



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本ページをご覧頂いてありがとうございます。「山梨県立美術館縄文展 展覧会図録「”縄文王国\"山梨の土器・土偶と写真家小川忠博の縄文像」」です。大きな傷や汚れはないです。出版年数の割には大変キレイな商品ですが、気になる方はご購入ご遠慮ください。他にも本雑誌、図録たくさん出品しています。２冊同時購入 各１００円引き３冊以上用相談 コメント欄にコメントお願いします。#ハルヒロ0711図録 #ハルヒロ0711本雑誌