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商品詳細
本ページをご覧頂いてありがとうございます。「山梨県立美術館縄文展 展覧会図録「”縄文王国\"山梨の土器・土偶と写真家小川忠博の縄文像」」です。大きな傷や汚れはないです。出版年数の割には大変キレイな商品ですが、気になる方はご購入ご遠慮ください。他にも本雑誌、図録たくさん出品しています。２冊同時購入 各１００円引き３冊以上用相談 コメント欄にコメントお願いします。#ハルヒロ0711図録 #ハルヒロ0711本雑誌
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