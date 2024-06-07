【8/19再再値下げ⑅◡̈*】ユノのペンカフェBeasang（ビサン、비상、飛翔）様・セギソン/onlyone-uknow.com様製作のDVD、合わせて7個セットです。この度ペン卒を機に出品致します。バラ売り不可。お手持ちのものと重複した場合は転売可です。●세상에서가장귀한선물정윤호（世界で一番可愛い贈り物・チョンユンホ＝세귀선/セギソン）MEMORYTIMETIMESLIPPRIDEROAD各3〜4枚組●MenandBoy4枚組●ACTION!3枚組＋PC専用1枚主に2014年頃〜入隊前のSMTown,T1ST0RYの時が中心になります。付属のミニカードやミニカレンダー、フォトカード等全て揃っています。⚠️ペンカフェグッズは同一商品でも生産時期、及びマスター様の意向によって付属品が異なる場合も多々あります。写真のものが全てです。「〇〇はありますか？」等の質問には時間の都合上応じられません。全て1,2度再生したのみ。DVDケースは薄めた家庭用アルコールで消毒済みです。当方かなり神経質な性格なので、グッズ類はいつもビニール手袋をして取り扱っていました。海外製品・ペンカフェグッズですので、作りの粗さや元からのスレ・小傷、音響の歪み・画のブレ等ある場合がございます。予めご了承の上ご検討ください。⚠️セギソンシリーズはパッケージにコンテンツ一覧がない為、私自身で書き込んだメモが付いています。老舗ペンカフェさんならでは(∵)♡カッコ良かったり可愛かったりなユノ満載です＾＾この頃のユノが大好きで、大切にして下さる方にお譲りしたいと思っているので、申し訳ありませんがお値下げ・バラ売り一切考えておりません。防水・補強で大切に梱包し、追跡有りのメルカリ便で発送します。(´・J・`)(∵)東方神起동방신기ユノユンホ윤호ペンカフェペンカペファンサイトファンカフェ팬카페ビサンBeasang飛翔비상ManandBoyDVDフォトカードポラトレーディングカードSMTownT1ST0RYt1story夜警日誌 onlyone-uknow.com



東方神起ユンホ ペンカフェDVD www.krzysztofbialy.com



東方神起 ユノ ユンホ ペンカフェ DVD セット | monsterdog.com.br



東方神起 ユノ TVXQ ペンカフェ DVD



東方神起ユンホ ペンカフェDVD www.krzysztofbialy.com



東方神起ユンホ ペンカフェDVD www.krzysztofbialy.com



日本メーカー新品 ユノ ペンカフェ DVD 6枚セット thiesdistribution.com



東方神起 ユノ ユンホ ペンカフェ DVD セット | monsterdog.com.br



日本メーカー新品 ユノ ペンカフェ DVD 6枚セット thiesdistribution.com



東方神起ユンホ ペンカフェDVD www.krzysztofbialy.com



TVXQ ペンカフェ「Begin」「Shine」2点セット



2023年最新】チョンユンホの人気アイテム - メルカリ



東方神起ユンホ ペンカフェDVD www.krzysztofbialy.com



東方神起 ユノ ペンカフェ写真集 2冊セット



東方神起 ユノ ペンカフェ ドラマ バラエティー DVD 写真集 他 大量 ...



日本メーカー新品 ユノ ペンカフェ DVD 6枚セット thiesdistribution.com