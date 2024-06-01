《親元》Ｌケネディ「処刑された被害者」中薗英助「密航定期便」初版本２冊セット

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商品詳細
《親元》マークのある出品は、私のプロフィール欄をご確認くださいませ。①Ｌ・ケネディ 著新庄哲夫 訳「処刑された被害者」1961.12.5 印刷 1961.12.10 発行新潮社 ￥300②中薗英助 著「密航定期便」1963.5.5 印刷 1963.5.10 発行新潮社 ￥220かなり古い本なので、相応の傷みがあります。
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