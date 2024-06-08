署名本含　江戸川乱歩『幻影城』『続幻影城』初版　古書　古本

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商品詳細
江戸川乱歩『幻影城』初版本『続幻影城』初版本 署名本経年の痛みあります。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方よろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ #インテリア #雑貨骨董 アンティーク レトロ インテリア 雑貨 古美術品 明治 大正 昭和 江戸 日本画 絹本 紙本 絵画 アート 掛軸 書画 水墨 肉筆横溝正史 夢野久作
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