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最終値下げ sukekiyo LIQUEFACIO 数量限定盤
商品番号 I14742288501
商品名

最終値下げ sukekiyo LIQUEFACIO 数量限定盤
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

京公式通販限定盤です。※特典のスカーフですが、開封済みのため、ご希望であればお付けいたしますのでコメントお願いいたします2019年6月27日中野サンプラザの公演が収録されています。（2Blu-ray＋CD）【状態】CD…パソコンに一度取り込んだのみBlu-ray…1〜2回ほど再生いたしました特典裏DVD…2回程再生済み再生後は暗所にて保管しておりました。本体に目立った傷や汚れはありません。#京#sukekiyo#スケキヨ
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