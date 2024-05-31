PSP-3000本体〔箱、説明書、ケーブル、メモリ付き〕

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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000SGcolor:ブラックゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY箱、説明書付き、電源あり。１０分ほど状態は、年数経過していますが、割と綺麗かと思います。あくまでも主観。
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