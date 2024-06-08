408[希少カラー/綺麗]ニンテンドースイッチ ジョイコン ネオンピンク左右

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商品詳細
ニンテンドー スイッチ ジョイコンです。★即購入大歓迎中古品完全動作品(動作確認済み・動作正常品)除菌清掃済み★動作確認リスト・アナログスティック操作OK・各ボタン反応OK・ワイヤレス操作OK・バッテリー充電機能OK・ゲームプレイ確認済み・ロックOKジョイコンが壊れてしまった方、セットでいかがでしょうか？ジョイコンの片側に不具合が発生している場合、もう片方のジョイコンも不具合が出てくる可能性があるため、不具合対策の予備ジョイコンやセット対策で購入されてはいかがでしょうか？よろしくお願いしますm(__)m
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