ニンテンドー　スイッチ　バッテリー強化版　2021年製　A

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ご覧いただき、誠にありがとうございます。【商品名】NintendoSwitch/ニンテンドースイッチ型番:HAC-001(-01)【商品】本体のみ。バッテリー強化版のSwitch本体です。【状態説明】動作確認済簡易清掃済。禁煙、ペットは飼っておりません。本体は小キズ等ございますが、おおむね綺麗な状態です。詳細な状態は写真にてご確認ください。【配送】プチプチを巻いてしっかり梱包しお送りいたします。発送は月水金（祝日を除く）のみとさせていただきます。お急ぎの方は購入前にコメントにてお知らせください。【その他】あくまで中古商品です。長時間の動作確認は行なっておりません。取り除けていない埃や汚れがある可能性があります。また、他のサイトにも掲載しております。急に掲載終了したする場合ございますので、あらかじめご了承ください。＊お値引き希望の方は必ず希望金額を記載ください。必ずしも希望額になるわけではありません。お値引きできない商品もございます。また、非常識なお値段を提示された場合、希望額が記載されていない場合、消去させていただきます。