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柳宗悦が1931年から1951年の間に発行した雑誌『工藝』の第17号です。雑誌『工藝』は日本民藝協会の機関誌で、思想家柳宗悦を中心に昭和6年1月に創刊され、昭和26年の120号をもって終刊しました。柳らが新しく見出した工芸品が次々と特集され、型染・織物・漆絵・版画など多彩な工芸手法で装幀されました。また、中の用紙は厳選された各地の手漉き和紙を使用し、さらに小間絵（挿絵）も芹沢銈介をはじめ民藝運動の同人たちが担当しました。限定600部【目次】本号の挿絵：柳宗悦藤右衛門の小絵馬：小井川潤次郎絵馬小史：中村直勝絵馬について：芹澤銈介文献に現れたる絵馬：杉浦丘園編集余録（挿絵目次）会員募集光画、ギリシャクレタ島壁画集・聚楽社ファン・ホッホの生涯と精神病 医学博士式場隆三郎著・聚楽社装幀：因州木綿小間絵：琉球型紙と家紋用紙：雲州椏紙#柳宗悦#棟方志功#芹沢銈介#雑誌工藝#日本民藝館