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新品未開封 ガーディアンエンジェルタロットカード
商品番号 O35751267285
商品名

新品未開封 ガーディアンエンジェルタロットカード
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【8月20日まで限定出品】実家にいる間の限定出品ですので、明日で出品取り消しさせていただきます。こんにちは♪こちらはドリーンバーチュー引退直前に購入した、「ガーディアンエンジェルタロットカード」ドリーン・バーチュー/ラドリー・バレンタイン/芦田奈緒※出品しているドリーンバーチューのタロットシリーズをセットで購入してくださる方のみセット割をしております！コメントにてご連絡下さいませ(*^^*)になります！お気に入りのカードで、予備としてシュリンクも開封せずに大事に保管していたものになります。(シュリンクには多少のスレがございますが穴は空いておりません。)出品自体迷っているため、お値下げは考えておりません（;;）実家にいる間の二日間限定出品になります！セットで購入してくださる方のみ、お気持ちのお値引きさせていただきますのでコメントくださいませ♪よろしくお願いいたします！#ドリーン・バーチュー#ラドリー・バレンタイン#タロットカード#オラクルカード#占い#占いグッズ#タロット
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