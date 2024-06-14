【極美品】ニンテンドー3DS ミスティピンク



ニンテンドー3DS ミスティピンク【メーカー生産終了】



任天堂，3DSの新色“ミスティピンク”を10月20日に発売。価格は1万5000円



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ニンテンドー3DS ミスティピンク | labiela.com



ニンテンドー3DS新色『ミスティピンク』、予約受付開始。 他 - のこのこや



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Nintendo3DSミスティピンクになります。箱も本体も、かなり綺麗な方で内容物は全て揃っています。・充電確認済みです。・ソフト読み込み確認済みです。・目立つ傷は一切ありません。・液晶は綺麗な状態です。・写真の物のみです。写真を見てご確認下さい。・初期化してから発送いたします。【セット内容】・ニンテンドー3DS本体 1台・ニンテンドー3DS専用充電台 1個・ニンテンドー3DS用ACアダプタ1個・ニンテンドー3DS専用タッチペン 1本・SDメモリーカード(2GB)1個・ARカード(6枚)未開封・かんたんスタートガイド1冊・取扱説明書1冊以上の事をご理解の上、ご購入お願いします。あくまで中古品ですので、完品を求める方はご遠慮ください。「ニンテンドー3DSミスティピンク」任天堂定価:￥14286#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS