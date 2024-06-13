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カシオ ROMパックライブラリー ヤングベストヒット13 RO-617Y 希少
商品番号 F67929085874
商品名

カシオ ROMパックライブラリー ヤングベストヒット13 RO-617Y 希少
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品。楽譜集付です。24時間以内の発送を心がけています。よろしくお願い致します。1.ガラガラヘビがやってくる2.それが大事3.君がいるだけで4.いつまでも変わらぬ愛を5.冬がはじまるよ6.ChooChooTRAIN7.悲しみは雪のように8.LOVESONG9.心の鏡10.リラの咲くころバルセロナへ#CASIO#ロムパック
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